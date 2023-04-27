Масштабный форум трудоустройства пройдет в Батуми 27 апреля. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении Государственного агентства содействия трудоустройству.

В форуме примут участие около 70 компаний, которые предложат соискателям работы более двух тысяч вакансий в ресторанной, промышленной, строительной, гостиничной, торговой и транспортной отраслях.

Мероприятие состоится по инициативе Государственного агентства содействия трудоустройству и Агентства трудоустройства Аджарии в отеле "Шератон Батуми" в 14:00.

В этом году впервые, помимо частных компаний, с собственными сервисами и программами граждан ознакомят и государственные ведомства. На форуме трудоустройства также будут представлены местные профессиональные колледжи.

Государственное агентство содействия трудоустройству проводит форумы по всей стране. В 2023 году первый форум прошел в Зугдиди. После Аджарии форум трудоустройства пройдет в Самцхе-Джавахети в мае.