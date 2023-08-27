Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

В Грузии в течение трех-пяти лет планируют внедрить технологию 5G

Грузия Материалы 27 августа 2023 05:32 (UTC +04:00)
В Грузии в течение трех-пяти лет планируют внедрить технологию 5G

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Технологию 5G в Грузии будет внедрять оператор Celfie Mobile, передает Trend.

Внедрить технологию 5G в Грузии планируется в течение трех-пяти лет.

Celfie Mobile – это бывший “Билайн”, объявивший о ребрендинге в апреле этого года, на тот момент оператор обслуживал 1,3 миллиона абонентов.

Celfie Mobile объявила, что будет внедрять интернет-технологии пятого поколения совместно с финским технологическим гигантом Nokia, который не только построит новые базовые станции, но и модернизирует существующие.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости