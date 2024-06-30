Стал известно сколько заработала сборная Грузии на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - После победы над Португалией сборная Грузии, вышедшая в 1/8 финала чемпионата Европы, получит дополнительный бонус от УЕФА, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, сборная Грузии заработала 12,25 миллиона евро. Из этой суммы 9,25 миллиона евро было получено за участие в чемпионате, 500 тысяч евро — за ничью с Чехией, 1 миллион евро — за победу над Португалией и 1,5 миллиона евро — за выход в 1/8 финала.

У сборной Грузии есть шанс заработать еще больше, так как бонус за выход в четвертьфинал составляет 2,5 миллиона евро.