В Тбилиси задержан председатель оппозиционной партии

БАКУ /Trend/ - Сотрудники министерства внутренних дел Грузии задержали в Тбилиси председателя оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураба Джапаридзе.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, Джапаридзе был задержан вместе с несколькими сподвижниками в районе Ваке, где они находились после ночного разгона акции протеста перед зданием парламента.

По какой статье задержан оппозиционер - не уточняется. МВД Грузии также пока не давало официальных комментариев.

Напомним, что в апреле этого года в Тбилиси во время акций протеста против законопроекта "О прозрачности внешнего влияния" правоохранительные органы с силами спецназа и применением слезоточивого газа разогнав акцию задержали нескольких человек, в том числе Зураба Джапаридзе.

Зураб Джапаридзе - известный оппозиционный политик Грузии. В 2015 году он стал соучредителем партии "Гирчи", а в 2020 году основал партию "Гирчи - больше свободы". Он баллотировался на президентских выборах 2018 года и набрал 2,3 процента голосов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!