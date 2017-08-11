Конкурс "Кубок моря" укрепляет сотрудничество в регионе Каспия

Конкурс "Кубок моря" Армейских международных игр служит развитию военного сотрудничества прикаспийских государств, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, передает ТАСС.

"Впервые этот конкурс проходил на гостеприимной азербайджанской земле. Для участников Игр и гостей здесь были созданы великолепные условия", - сказал Фомин, отметив, что все участники продемонстрировали высокое мастерство, профессионализм, силу духа и волю к победе.

"Прошедшие в Баку соревнования укрепили традиции партнерства и взаимовыручки, послужили развитию сотрудничества как наших военных ведомств, так и проживающих на Каспии народов", - сказал замминистра, который принял участие в торжественной церемонии закрытия соревнований в Баку.

Россия и Азербайджан разделили победу на конкурсе "Кубок моря" Армейских международных игр (для кораблей водоизмещением до 1 тыс. тонн), набрав одинаковое количество баллов. Согласно протоколу конкурса, в результате трех этапов состязаний победители набрали по 246 баллов, вторым стал Иран, получивший от судей 234 балла, третье место заняла команда Казахстана, набравшая 227 баллов.

Кубки и медали победителям соревнований вручили замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин, заместитель главы военного ведомства Азербайджана Керим Велиев и командующий Военно-морскими силами Азербайджана капитан 1-го ранга Заур Гумметов.

В конкурсе "Кубок моря" в Баку приняли участие четыре команды, соперниками россиян стали военнослужащие Ирана, Казахстана и Азербайджана. В течение десяти дней моряки состязались на суше и на море. На разных этапах они выполняли стрельбы по морским и воздушным целям, боролись живучесть корабля и отрабатывали спасение на море. Россию на соревнованиях представили моряки Каспийской флотилии на малом ракетном корабле "Град Свияжск" и спасательном буксире СБ-45.