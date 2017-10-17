На востоке Афганистана боевики напали на управление полиции

17 октября 2017 10:19 (UTC+04:00)

Боевики совершили во вторник нападение на управление полиции в городе Гардез в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш, передает РИА Новости.

По его данным, во вторник утром рядом с управлением взорвался автомобиль со взрывчаткой, которым управлял террорист-смертник, после чего между правоохранителями и нападавшими начались столкновения.

"На данный момент ликвидированы два террориста", — сообщил представитель МВД в Facebook.

По данным телеканала Tolo News, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Azernews Newspaper
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