В Дубае открылась самая большая в мире "фоторамка"

3 января 2018 17:16 (UTC+04:00)

Новая достопримечательность Дубая — сооружение в виде гигантской рамки для фотографий открылось для посетителей, сообщает РИА Новости.

Две башни высотой 150 метров соединены между собой стеклянным мостом длиной 93 метра. На вершине "рамки" находится смотровая площадка.

Проект стоимостью 43,6 миллиона долларов, начатый в 2013 году, должен был официально открыться еще в 2015 году, однако был отложен. Строительство затянулось из-за нехватки необходимых материалов. Ранее сообщалось, что "фоторамка" откроется в ноябре 2017 года.

Сооружение находится в парке Zabeel Park и по форме напоминает рамку для фото или картины. Через нее открывается вид на современный Дубай с одной стороны и на более старую часть города — с другой.

Панорамный лифт перевозит посетителей наверх, откуда открывается вид на город. Материалы, использованные при строительстве, — невоспламеняющиеся и отвечают стандартам безопасности, отметили в муниципалитете города-эмирата.

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Azernews Newspaper
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