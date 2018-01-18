Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном

18 января 2018 01:37 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп готов сесть за стол переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако не уверен, что это способствовало бы урегулированию кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна. Об этом американский лидер заявил в среду в интервью информационному агентству Reuters, передает ТАСС.

"Я бы сел за стол переговоров. Но я не уверен, что присутствие за столом переговоров решит проблему", - сказал руководитель администрации США, комментируя перспективу прямого диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, в том числе на высшем уровне.

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