В Пентагоне сообщили о тяжелых боях с ИГ в долине Евфрата

Тяжелые бои против террористической группировки "Исламское государство" продолжаются в долине Евфрата, говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, передает РИА Новости.



"Военная кампания против ИГ в Сирии не закончена, тяжелые бои все еще идут в средней части долины реки Евфрат", - говорится в сообщении.

При этом в Пентагоне отмечают, что ИГ пока не удалось отвоевать обратно ни одного района, который ранее был освобожден от террористов.

Ранее в среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США сохранят военное присутствие в Сирии, поскольку необходимо обеспечить, чтобы ИГ вновь не подняла голову, а также добиться политического урегулирования в стране.

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