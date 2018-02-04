Гендиректор ЮНЕСКО выступила с посланием по случаю Международного дня радио

4 февраля 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле обратилась с посланием к общественности по случаю Всемирного дня радио.

В послании, опубликованном на официальном сайте Всемирного дня радио, отмечается, что в 2018 г. ЮНЕСКО посвящает Всемирный день радио теме спортивного радиовещания.

Гендиректор ЮНЕСКО подчеркнула, что радио является прекрасным средством передачи чувства энтузиазма, присущего спортивным состязаниям, добавив, что, оно также дает возможность распространять ценности честной игры, командного духа и равенства в спорте.

По словам Азуле, радио способно помочь в борьбе с расистскими стереотипами и ксенофобией, которые, к сожалению, присутствуют на спортивных площадках и за их пределами.

В послании также подчеркнуто, что ЮНЕСКО ведет деятельность по расширению охвата женского спорта средствами информации, борьбе с гендерной дискриминацией в эфире, защите равных шансов в спортивных средствах информации.

Руководитель ЮНЕСКО призвала активизировать усилия по дальнейшему развитию радио как независимого и плюралистического средства информации.

19 октября 2011 года Генеральная конференция ЮНЕСКО в резолюции 36 C/63 провозгласила 13 февраля Всемирным днём радио.

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