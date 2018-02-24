Совбез ООН принял резолюцию об установлении в Сирии 30-дневного перемирия

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии и дальнейшем проведении гуманитарных операций в стране, передает РИА Новости.

Документ требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат Ан-Нусры" и Аль-Каиды и других лиц и организаций, связанных с ИГ* и "Аль-Каидой".

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