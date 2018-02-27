Apple планирует выпуск трех новых моделей смартфонов

27 февраля 2018 01:10 (UTC+04:00)

Компания Apple планирует выпустить в конце нынешнего года три новых модели iPhone - с самым большим по сравнению с выпускавшимися до сих пор экраном, обновленную версию iPhone X и бюджетную версию флагманского смартфона, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Согласно информации, смартфоны будут оснащены обновленной операционной системой, возможно iOS 12, с расширенными функциями персонального помощника Siri.

"Большой" смартфон, получивший обозначение D33, будет иметь экран в 6,5 дюйма во всю переднюю панель и, вероятно, будет снабжен функцией "разделенный экран".

Кроме того, как и в модели iPhone X, в "большом" смартфоне будет использована технология Face ID, позволяющая безопасно разблокировать смартфон и авторизовать покупки. В бюджетной версии iPhone X будет использован новый процессор А12.

По данным агентства, рассматривается возможность выпуска "большого" смартфона в варианте, обеспечивающем поддержку двух SIM-карт, однако решение на этот счет еще не принято. Не исключено, отметило агентство, что Apple будет ожидать появления технологии E-SIM, которая позволит подключаться к различным провайдерам без необходимости замены SIM-карты.

Агентство отметило, что эти планы еще могут измениться. Представитель компании Apple отказалась выступать с комментариями на этот счет.

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Azernews Newspaper
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