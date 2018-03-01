Британия попросила СПЧ ООН провести срочное заседание по Восточной Гуте

1 марта 2018 20:05 (UTC+04:00)

Постоянный представитель Великобритании при женевском отделении ООН направил письмо президенту Совета ООН по правам человека с просьбой провести срочное заседание по ситуации в Восточной Гуте в Сирии, текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.

В документе, адресованном представителю Словении Воиславу Шуцу, председательствующему в СПЧ в нынешнем году, говорится, что срочные дебаты по ситуации в Восточной Гуте необходимо провести до конца недели. Постпред Великобритании Джулиан Брейфуэйт также заявил о необходимости принятия новой резолюции СПЧ по гуманитарной ситуации в Сирии, проект которой постпред обещает распространить в ближайшее время.

Пресс-секретарь СПЧ Роландо Гомез заявил, что просьба Великобритании будет рассмотрена сегодня в 18.00 (20.00 мск).

Как ожидается, ситуация в Сирии будет рассмотрена в ходе нынешней 37-й сессии Совета ООН по правам человека 13 марта.

Восточная Гута остается на сегодняшний момент одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ), периодически подвергая массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы, в том числе, российское посольство. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. Ситуация там резко обострилась в последние недели.

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Azernews Newspaper
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