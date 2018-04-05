В Facebook сообщили об ошибочной передаче Cambridge Analytica данных 87 млн пользователей

5 апреля 2018 02:03 (UTC+04:00)

Число пользователей Facebook, чьи данные перешли во владение аналитической компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн, сообщили в пресс-службе соцсети, передает RT.

«В целом, как мы полагаем, данные по меньшей мере 87 млн человек - в основном в США - по всей вероятности, были ошибочно переданы Cambridge Analytica», - говорится в сообщении.

Ранее речь шла о передаче данных 50 млн пользователей соцсети.

Основатель Facebook Марк Цукерберг примет участие в слушаниях в комитете энергетики и торговли конгресса США в среду, 11 апреля.

23 марта американские сенаторы обратились к Цукербергу с призывом дать показания в конгрессе США в связи с ситуацией вокруг аналитической компании Cambridge Analytica, которая незаконно получила данные пользователей Facebook.

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