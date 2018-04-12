Швеция внесла в СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатак в Сирии

12 апреля 2018 21:00 (UTC+04:00)

Швеция подготовила новый проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о создании механизма по расследованию химических атак в Сирии, а также отправке в страну миссии, которая позволит прояснить ситуацию с имевшимися в распоряжении Дамаска арсеналами боевых отравляющих веществ. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель страны при ООН Улоф Скуг, передает ТАСС.

По его словам, в предложенном Стокгольмом тексте выражается поддержка Миссии по установлению фактов (МУФ) ОЗХО, которая уже направилась в Сирию для проверки утверждений о новой химической атаке в городе Дума в окрестностях Дамаска. Кроме того, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу будет поручено стать посредником в переговорах членов Совета Безопасности о создании "беспристрастного механизма для установления виновных и обеспечения ответственности" за применение отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии, сообщил дипломат.

Он отметил, что проект резолюции также предусматривает отправку в Сирию "миссии по разоружению высокого уровня", которая "попытается раз и навсегда решить все остающиеся вопросы", касающиеся программы разработки химического оружия Дамаска, а также позволит установить, остались ли в стране незадекларированные ранее боевые отравляющие вещества.

"Это все есть в нашем проекте, - сказал Улоф Скуг, поясняя содержание проекта резолюции по просьбе ТАСС. - В нем предусмотрены раздельные миссии. Есть порядок: сначала МУФ, затем механизм по установлению ответственности, а после этого миссия по разоружению".

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