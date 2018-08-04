В Сингапуре открылось заседание глав МИД стран - участниц Восточноазиатского саммита

Стороны намерены обсудить региональную безопасность и противодействие новым угрозам

Вопросы региональной безопасности и противодействие новым угрозам находятся в центре внимания глав МИД открывшегося в Сингапуре министерского совещания стран - участниц Восточноазиатского саммита. Как передаёт ТАСС об этом заявил на открытии министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан.

"Мы намерены обсудить безопасность, новые угрозы, дальнейшее процветание региона", - отметил Балакришнан, чья страна является в этом году председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). После короткого вступительного слова журналистов попросили удалиться из зала заседания, где собрались высокопоставленные дипломаты из десятка государств.

Восточноазиатский саммит объединяет десять стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, Японию и США. В ноябре нынешнего года запланирована встреча глав государств

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