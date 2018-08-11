В Венесуэле тысячи человек пострадали от наводнений

11 августа 2018 03:28 (UTC+04:00)

Порядка 8 тысяч человек пострадали в Венесуэле в результате сильных наводнений, сообщил в пятницу губернатор штата Амасонас Мигель Родригес, передаёт РИА Новости.

"Сейчас людей под угрозой водной стихии не осталось, все спасены, всего у нас 55 временных убежищ по всему штату, но более тысячи человек пришлось спасать из муниципалитета Атабапо", — приводит канал Globovision заявление Родригеса.

По данным главы МВД Нестора Ревероля, всего пострадала почти 1 тысяча семей. Сейчас со штатом Амасонас установлен воздушный мост для доставки предметов первой необходимости и питания для жителей.

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