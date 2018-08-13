В ООН заявили, что возвращать беженцев из ЕС в Сирию пока рано

13 августа 2018 19:15 (UTC+04:00)

Возвращение сирийских беженцев на родину все еще представляет опасность для них. С такой позицией в понедельник на пресс-конференции в Берлине выступил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает ТАСС.

"Было много разговоров по поводу репатриации, возвращения. Вы знаете нашу позицию. Мы считаем, что это преждевременно - поощрять возвращение, Сирия все еще является очень небезопасным местом, там все еще идет война", - добавил он.

Вместе с тем верховный комиссар уточнил, что если люди сами, без принуждения со стороны властей желают вернуться, то следует искать способы поддержать их на этом пути. "Однако я думаю, что пока еще преждевременно говорить о программе массовой репатриации", - подчеркнул он.

С начала 2018 года, по данным европейского агентства Frontex, пограничники ЕС зафиксировали 73 тыс. случаев незаконного пересечения границы, что на 43% меньше, чем в прошлом году. По данным Еврокомиссии, более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз с 2015 года по июнь 2018 года, из них расселены из пограничных стран ЕС лишь порядка 35 тыс. человек.

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