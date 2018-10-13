КНР готова исследовать потенциал и расширять сферы сотрудничества с Россией

13 октября 2018 10:52 (UTC+04:00)

Китай готов укреплять стратегическое партнерство с Россией, исследовать имеющийся потенциал сотрудничества и расширять сферы двустороннего взаимодействия. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым на полях Совета глав правительств ШОС в Душанбе, передает в субботу РИА Новости.

"Нынешние китайско-российские отношения продолжают сохранять высокий уровень развития, Китай готов укреплять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество с Россией, расширять сферы взаимодействия, содействовать интеграции интересов, чтобы придать новый импульс двустороннему сотрудничеству", — заявил Ли Кэцян, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Он подчеркнул, что "благодаря совместным усилиям двух сторон, российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует стремительное развитие".

"В условиях нынешней сложной и изменчивой международной обстановки Китай готов вместе с Россией вырабатывать новые идеи сотрудничества, шаг за шагом исследовать потенциал двустороннего взаимодействия, развивать энергетическое, научно-техническое и финансовое сотрудничество", — сказал премьер Госсовета КНР.

Медведев в свою очередь заявил, что деловое сотрудничество России и Китая демонстрирует устойчивое развитие, объем двусторонней торговли по итогам этого года должен превысить 100 миллиардов долларов.

По словам российского премьера, активно развивается энергетическое сотрудничество и межрегиональные связи двух стран.

"Россия готова вместе с Китаем защищать мультилатерализм, свободную торговлю, вносить общий вклад в стабильность, развитие и процветание во всем мире", — сказал Медведев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нахчыванская соль будет экспортироваться в Турцию, Россию и Ирак (Эксклюзив)
Бизнес 11:09
Началась реализации проекта по созданию российской промзоны в Египте
Арабские страны 11:06
Премьер Госсовета КНР: Китай поддержит восстановление Афганистана
Китай 09:45
Глава МИД КНДР: Пхеньян нацелен на наращивание связей с Москвой в 2019 году
В мире 09:17
Болтон рассказал о цели поездки в Москву‍
США 08:47
Эльхан Алескеров: Визит Джона Болтона в Баку указывает на активизацию интересов США на Южном Кавказе
Политика 12 октября 19:49
Лента новостей
Нахчыванская соль будет экспортироваться в Турцию, Россию и Ирак (Эксклюзив)
Бизнес 11:09
Азербайджан увеличил экспорт почти на 80%
Бизнес 11:09
Началась реализации проекта по созданию российской промзоны в Египте
Арабские страны 11:06
Вице-премьер и другие официальные лица находятся в оползневой зоне в Баку (ФОТО)
Общество 10:58
Роналдиньо выпустил свою криптовалюту
В мире 10:57
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 10:53
Казахстан и Египет создадут фармацевтический парк
Экономика 10:50
Нахчыван переходит на газовые и электрические SMART-счетчики
ИКТ 10:45
Нацбанк Казахстана объявляет о проведении закупки услуг технической поддержки
Тендеры 10:38