КНР готова исследовать потенциал и расширять сферы сотрудничества с Россией

Китай готов укреплять стратегическое партнерство с Россией, исследовать имеющийся потенциал сотрудничества и расширять сферы двустороннего взаимодействия. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым на полях Совета глав правительств ШОС в Душанбе, передает в субботу РИА Новости.

"Нынешние китайско-российские отношения продолжают сохранять высокий уровень развития, Китай готов укреплять всеобъемлющее стратегическое сотрудничество с Россией, расширять сферы взаимодействия, содействовать интеграции интересов, чтобы придать новый импульс двустороннему сотрудничеству", — заявил Ли Кэцян, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Он подчеркнул, что "благодаря совместным усилиям двух сторон, российско-китайское торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует стремительное развитие".

"В условиях нынешней сложной и изменчивой международной обстановки Китай готов вместе с Россией вырабатывать новые идеи сотрудничества, шаг за шагом исследовать потенциал двустороннего взаимодействия, развивать энергетическое, научно-техническое и финансовое сотрудничество", — сказал премьер Госсовета КНР.

Медведев в свою очередь заявил, что деловое сотрудничество России и Китая демонстрирует устойчивое развитие, объем двусторонней торговли по итогам этого года должен превысить 100 миллиардов долларов.

По словам российского премьера, активно развивается энергетическое сотрудничество и межрегиональные связи двух стран.

"Россия готова вместе с Китаем защищать мультилатерализм, свободную торговлю, вносить общий вклад в стабильность, развитие и процветание во всем мире", — сказал Медведев.

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