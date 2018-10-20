В Канаде самолет экстренно сел из-за трещины на лобовом стекле

Самолет исландской авиакомпании Icelandair совершил в ночь на субботу экстренную посадку в аэропорту в канадской провинции Квебек после того, как на лобовом стекле кабины пилота была обнаружена 20-сантиметровая трещина, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV News.

По данным телеканала, самолет, на борту которого находились 155 пассажиров и семь членов экипажа, вылетел из Орландо (американский штат Флорида) в столицу Исландии Рейкьявик. Отмечается, что находившихся на борту самолета пассажиров не проинформировали о совершении экстренной посадки.

"Было довольно страшно, потому что мы понимали, что что-то происходит, но не знали, что именно", — заявил телеканалу один из пассажиров самолета, который отметил, что сидевший возле него человек заметно дрожал.

Как сообщила авиакомпания Icelandair, уже в субботу пассажиры самолета полетят другим рейсом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.