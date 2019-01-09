Богатейший человек планеты разводится

9 января 2019 20:46 (UTC+04:00)

Глава компании Amazon Джефф Безос, считающийся самым богатым человеком в мире, и его супруга Маккензи объявили о разводе.

Об этом они сообщили в Twitter предпринимателя, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы люди знали, как развивается наша жизнь. После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", - говорится в совместном заявлении супругов.

Джефф Безос и Маккензи Таттл поженились в 1993 году. У пары трое сыновей и приемная дочь из Китая.

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