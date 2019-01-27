В Индонезии 68 человек погибли в результате наводнения и схода оползней

27 января 2019 12:13 (UTC+04:00)

По меньшей мере 68 человек погибли, еще 47 получили ранения в провинции Центральный Сулавеси (Индонезия) в результате наводнения и схода оползней. Об этом, как передает в воскресенье агентство "Синьхуа", сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает Trend, ссылаясь на ТАСС.

Агентство AFP 25 января информировало, что число жертв наводнения в провинции Южный Сулавеси в Индонезии составило 59, еще 25 человек пропали без вести, более 3 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Причиной наводнения стали продолжительные ливни, из-за которых пришлось открыть дамбу, расположенную примерно в 30 км от административного центра провинции, города Макасара. Глава поселения Гова отметил, что данные меры были вынужденными, так как сдерживание потоков могло привести к худшим последствиям.

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