Китайский юрист назвал иск Huawei против США обычной практикой

8 марта 2019 14:23 (UTC+04:00)

Иск компании Huawei против правительства США, в котором многие видят политику, с юридической точки зрения является обычной практикой. Об этом заявил РИА Новости директор пекинской юридической конторы "Синьдали" Чжоу Гуанцзюнь, передает Trend.

"Иск Huawei против правительства США стал горячей новостью. В такое особенное время очень легко это связать с делом финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, полагать, что в этом есть политический фактор. Однако с юридической точки зрения обращение в суд коммерческой компании против правительства США с целью защиты своих законных интересов является обычной практикой", - сказал Чжоу Гуанцзюнь.

Юрист пояснил, что если законодательство США наносит ущерб интересам компании Huawei, то Huawei имеет право законными средствами решать этот вопрос. "Это абсолютно обычная юридическая практика", - подчеркнул юрист.

Он отметил, что это дело касается не только самой Huawei. Министерство иностранных дел Китая уже выразило протест США в связи с пунктом 889 бюджета по обороне США. По мнению адвоката, правительству Китая в будущем необходимо играть ещё большую роль в защите интересов китайских компаний, которые сталкиваются с несправедливым отношением за границей.

США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. В декабре в Канаде была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу по запросу властей США и по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В четверг 7 марта Huawei объявила, что подала иск против правительства США в связи с ограничительными мерами в отношении компании, предусмотренными в оборонном бюджете на 2019 год. Икс был подан в окружной суд Техаса. Huawei подала иск в связи с 889-м пунктом оборонного бюджета США на 2019 год, который предполагает запрет на покупку телекоммуникационного оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE из соображений безопасности.

В своем иске компания просит суд установить, не противоречит ли 889-я статья конституции США. Компания надеется на то, что суд признает незаконными ограничительные меры в отношении Huawei, предусмотренные в оборонном бюджете, и опубликует бессрочный судебный запрет на применение этих ограничительных мер. По заявлению Huawei, Конгресс США так и не предоставил доказательств, обосновывающих запрет на сбыт продукции Huawei.

В пятницу глава МИД Китая Ван И назвал "умышленным политическим давлением" последние действия западных стран в отношении китайский компаний и граждан.

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