В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

18 марта 2019 20:44 (UTC+04:00)

Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от российского побережья. Об этом сообщается на сайте NASA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным американского космического ведомства, метеорит вошел в атмосферу 18 декабря 2019 года. Скорость космического объекта диаметром в несколько метров составляла 32 км/с, он не долетел 26 км до поверхности планеты.

Сила взрыва составила 173 килотонны, что в семь раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. За последние три десятилетия мощнее этого нового "космического пришельца" был только знаменитый Челябинский метеорит.

Специалисты отметили, что это событие долгое время оставалось незамеченным, поскольку произошло в удаленном и безлюдном месте. Информация о метеорите появилась только сейчас, так как американским ученым понадобилось время на обработку спутниковых снимков, на которых был зафиксирован мощный взрыв.

Что касается метеорита "Челябинск", то он вошел в атмосферу Земли утром 15 февраля 2013 года, вызвав сильный взрыв на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.

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