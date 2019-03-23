Генсек НАТО сообщил о планах построить в Польше объект для хранения военной техники США

23 марта 2019 09:23 (UTC+04:00)

Североатлантический альянс намерен построить в польском Повидзе объект, где будет храниться американская военная техника. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам газеты The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметил Столтенберг, на данном объекте планируется хранить американские бронированные машины, вооружения и боеприпасы. Строительство начнется этим летом и продолжится около двух лет. Стоимость проекта оценивается в $260 млн.

"Это показывает, как близко мы работаем с США", - приводятся в материале слова Столтенберга о данных планах. Он также констатировал, что объект требуется "для укрепления расширившегося присутствия США в Польше".

Как следует из публикации, в общей сложности таких объектов для хранения американских вооружений будет пять - один в Польше, два в Германии, по одному в Бельгии и Нидерландах. Они предназначены для того, чтобы позволить быстрее развернуть американские войска в Европе.

Столтенберг уточнил, что НАТО намерено реализовать также к 2021 году 250 проектов с целью модернизации транспортной инфраструктуры. Это, по его словам, позволит быстрее перебрасывать военную технику.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР
США 22 марта 23:30
Белый дом сообщил об освобождении территории Сирии от ИГ
США 22 марта 21:58
Болтон объяснил решение США о Голанских высотах
США 22 марта 20:34
США захлестнет волна еще более мощных наводнений, заявили ученые
США 22 марта 19:58
США расширили санкции в отношении Ирана
США 22 марта 18:30
Трамп считает, что Демократическая партия США становится все более левой и радикальной
США 22 марта 18:10
Лента новостей
Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене атаковала авиабазу мятежников
Арабские страны 09:53
ЕБРР о причине приостановки процесса выдачи кредита для LUKOIL в рамках «Шах Дениз-2»
Энергетика 09:45
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 09:44
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 25 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:42
В Хатаинском районе Баку сгорел дом: обнаружен труп
Происшествия 09:02
Глава Apple призвал Китай стать более открытым ради развития мировой экономики
ИКТ 08:47
Президент Колумбии: Новая организация стран Южной Америки защитит демократию в регионе
Другие страны 08:29
В WhatsApp появятся новые функции
ИКТ 07:59
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64 человек
Китай 07:51