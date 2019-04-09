В Москве началось прощание с Георгием Данелией

Церемония прощания с легендарным режиссером Георгием Данелией началась во вторник в московском Доме кино, поклонники несут цветы в память о кинематографисте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Данелия подарил миру такие знаменитые фильмы, как "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Осенний марафон", "Афоня", "Кин-дза-дза!", "Орел и решка", "Фортуна" и другие. Он ушел из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет.

Незадолго до начала церемонии перед Домом кино уже выстроилась большая очередь из желающих проститься с режиссером. В числе первых на церемонию пришли мультипликатор Юрий Норштейн, режиссер Тигран Кеосаян, актриса Евгения Симонова, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский и другие.

"Страна поняла, кого потеряла... Георгий Николаевич был печальным человеком, как любой умный человек, который понимает жизнь, но при этом с прекрасным чувством юмора. Почитайте его книги, вы поймете, какое счастье он оставил и там.

Он здесь был тоже явлением русской словесности, он владел языком необыкновенно. Он был грандиозной личностью, жил крупными чувствами, которыми и должен жить творческий человек", - сказал журналистам Норштейн.

Позднее Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Детство будущего режиссера прошло в Москве. Он окончил Московский архитектурный институт, параллельно с работой архитектором снимался в кино, после чего в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм" в мастерскую Михаила Калатозова.

В 1960 году на экраны вышла его дебютная картина "Сережа". Фильм был отмечен Гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Известность пришла к режиссеру в 1964 году, после выхода на экраны лирической комедии "Я шагаю по Москве".

Данелия являлся лауреатом Государственных премий РФ, СССР и РСФСР, кавалером орденов "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знака Почета", грузинского Ордена чести.

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