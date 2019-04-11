Из президентского дворца в Судане выведут всех сотрудников

Осведомленный источники в президентском дворце Судана сообщили, что управление безопасности дворца издало распоряжения о выводе всех сотрудников из здания.

"Управление безопасности президентского дворца издало распоряжения об эвакуации всех сотрудников президентского дворца", - заявил источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ливанский телеканал al-Mayadeen ранее сообщил, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять президента Омара аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство страны.

Суданские военные в ближайшее время объявят о создании нового органа руководства страны во главе с армией, заявил РИА Новости источник в армии.

Телеканалы в Судане объявили о трансляции в ближайшее время брифинга представителей министерства обороны по ситуации в стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.