Из президентского дворца в Судане выведут всех сотрудников

11 апреля 2019 15:41 (UTC+04:00)

Осведомленный источники в президентском дворце Судана сообщили, что управление безопасности дворца издало распоряжения о выводе всех сотрудников из здания.
"Управление безопасности президентского дворца издало распоряжения об эвакуации всех сотрудников президентского дворца", - заявил источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ливанский телеканал al-Mayadeen ранее сообщил, что армия Судана решила на экстренном заседании в четверг снять президента Омара аль-Башира со всех постов и отправить в отставку правительство страны.

Суданские военные в ближайшее время объявят о создании нового органа руководства страны во главе с армией, заявил РИА Новости источник в армии.

Телеканалы в Судане объявили о трансляции в ближайшее время брифинга представителей министерства обороны по ситуации в стране.

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