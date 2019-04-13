Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп становился "монстром"

13 апреля 2019 05:13 (UTC+04:00)

Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, заявив, что он, будучи нетрезвым, якобы таскал ее за волосы и душил. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Page Six.

По словам артистки, через год после начала отношений актер начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. "Всякий раз, когда он употреблял, я переживала за нас обоих. Он превращался в совершенно другого человека, часто бредящего и жестокого", — рассказала она. Херд добавила, что и она, и ее бывший супруг называли Деппа в таком состоянии "монстром".

По словам Херд в декабре 2015 года в Лос-Анджелесе во время одной из ссор Депп схватил ее за горло, ударил по лицу и стал угрожать убийством. После этого актер якобы повалил ее на кровать и начал бить по голове.

Эмбер отметила, что Джонни часто не помнил свих жестоких поступков после того, как трезвел. Звезда "Аквамена" призналась, что прощала мужа и верила его обещаниям исправиться, потому что любила его.

Актриса Эмбер Херд вышла замуж за своего партнера по картине "Ромовый дневник" 3 февраля 2015 года. До этого она встречалась с Джонни Деппом три года. Однако уже в конце весны 2016 года Эмбер подала на развод. Суд официально развел пару лишь в январе 2017 года.

После развода актриса обвинила бывшего мужа в домашнем насилии. Она также заявляла, что во время одной из ссор Депп сам поранил себе палец.

В марте стало известно, что Депп обвинил Херд в нанесении телесных повреждений. Как утверждает актер, бывшая жена якобы бросила в него бутылку водки — разбившись, осколки сосуда рассекли кость на кончике среднего пальца. После этого звезде "Пиратов Карибского моря" потребовалась помощь хирургов.

По иску о защите чести и достоинства Депп планирует отсудить у бывшей жены 50 миллионов долларов. Актер заявил, что ее обвинения разрушили его карьеру.

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