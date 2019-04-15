В центре Лондона экологические активисты перекрыли движение

Экологические активисты блокировали в понедельник загруженные транспортные артерии в центре Лондона, протестуя против загрязнения окружающей среды. Несколько сотен протестующих перекрыли движение автотранспорта на оживленном лондонском перекрестке Оксфорд-серкус, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Демонстранты разместили в центре перекрестка розовую парусную лодку с надписью на борту "Расскажи правду", чем серьезно нарушили движение автотранспорта по улицам Риджент-стрит и Оксфорд-стрит, привлекающих туристов многочисленными магазинами. "Я взял отгул на работе и пришел сюда, поскольку считаю, что глобальное изменение климата является реальной угрозой для существования человечества", - сказал корреспонденту ТАСС один из участников акции, организатором которой выступила общественно-политическая организация Extinction Rebellion.

Для охраны правопорядка в местах проведения митингов было значительно усилено полицейское присутствие. По словам представителей правоохранительных органов, акция протеста на Оксфорд-серкус продолжится "до конца рабочего дня". Протестующие также блокировали перекресток Пикадилли-серкус, часть Парламентской площади, западный конец Оксфорд-стрит, а также мост Ватерлоо.

Активисты Extinction Rebellion планируют в течение ближайших двух недель продолжать устраивать демонстрации на дорогах британской столицы.

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