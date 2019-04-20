ЦРУ обвинило Huawei в получении спонсорской помощи от Китая

Центральное разведывательное управление США обвинило китайскую компанию Huawei в получении спонсирования от властей Китая, пишет британская газета Times со ссылкой на британский источник.

По данным издания, компания получала средства от Народно-освободительной армии Китая, Комиссии по национальной безопасности Китая и третьего отделения государственной разведывательной сети Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как отмечает газета со ссылкой на источник в американской разведке, американские агентства считают, что министерство государственной безопасности КНР одобрило госспонсирование для Huawei.

Ранее США и Австралия обвиняли китайскую компанию Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии в Европе сетей 5G.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на полях саммита ЕС-Китай 9 апреля в Брюсселе категорически отверг обвинения в шпионаже в отношении телекоммуникационных компаний из Китая, заявив, что до сих пор этому не было представлено никаких конкретных доказательств.

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