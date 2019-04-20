На согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже пришли тысячи людей

Тысячи людей пришли на согласованную акцию "желтых жилетов" в Париже у министерства экономики Франции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Собравшиеся сидят на ступенях расположенного напротив министерства стадиона и стоят на площади, держат плакаты с лозунгами и флаги Франции и регионов страны. То тут, то там из толпы выкрикивают лозунги, которые поддерживаются криками "Ау, ау, ау".

Прямо в толпе работает передвижная закусочная, где люди покупают бутерброды, банки с пивом и прохладительными напитками. Собравшиеся сидят также за уличными столиками расположенных неподалеку кафе, разговаривают, шутят и здороваются со все подходящими "желтыми жилетами".

Полиции и ограждений на площади не наблюдается.

Большая часть пришедших находится на площади, где они поют песни и выкрикивают лозунги. Время от времени кто-то из собравшихся зажигает дымовые шашки, и тогда участников акции окутывают клубы желтого дыма.

Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе собора Парижской Богоматери.

Отменять запланированные в Париже акции протеста "желтые жилеты" не стали даже после того, как в начале недели частично сгорел собор Нотр-Дам. "Миллиардеры нашли миллиард евро (на восстановление собора), а о 140 тысячах бездомных никто не думает", - говорится в описании одного из предстоящих шествий в сети Facebook.

Накануне глава французского МВД Кристоф Кастанер сообщил, что безопасность на манифестациях по всей стране будут обеспечивать 60 тысяч полицейских, и выразил обеспокоенность участием в акциях радикальных элементов, которые неизменно устраивают погромы и потасовки с правоохранителями.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

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