Американцы стали проводить за компьютером и ТВ больше времени, чем когда-либо прежде

Американцы всех возрастных групп в последние годы стали проводить больше времени перед компьютером и телевизором, чем когда-либо прежде. Об этом свидетельствуют результаты исследования, обнародованные во вторник в очередном выпуске журнала Американской медицинской ассоциации, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Оно показало, что американские подростки проводят 8,2 часа в день в сидячем положении, а взрослые - 6,4 часа в день. Этот показатель увеличился на час для обеих возрастных групп с момента последнего подобного исследования, проведенного в начале века, и является рекордным за все время наблюдения. Ученые отмечают, что большую часть времени в сидячем положении жители США проводят исключительно за просмотром телевизионных программ, сериалов и фильмов.

При этом 62% детей, 59% подростков и 65% взрослых смотрят телевизор по два часа в день или более. Но когда их сограждане не смотрят телевизор, то они, как правило, сидят за компьютером - как на работе, так и дома, подчеркивают исследователи. Данный показатель, отмечается в докладе, почти в два раза увеличился для взрослых и заметно повысился для детей.

Проблема малоподвижного образа жизни

В последние 15 лет время, которое американцы тратят на просмотр телепередач и фильмов, оставалось неизменно высоким, однако время, проведенное за компьютером, резко возросло, заявила автор данного исследования и доцент Медицинского университете Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури) Инь Цао. Так, в промежуток между 2001 и 2016 годами проведенное за компьютером время возросло от 4,8% до 38% в зависимости от разных возрастных групп населения. В целом же до 43% американцев сидят за компьютером в течение двух или более часов в день, и до 25% - в течение трех или более часов каждый день. По словам специалиста, представители обеих групп с каждым годом все больше времени проводят за компьютером.

Инь Цао считает, что ее исследование поможет американцам лучше понять, что такое сидячий образ жизни и как с ним бороться. "Появляется все больше данных о связи между малоподвижным образом жизни - в первую очередь просмотром телепередач - и различными заболеваниями, включая ожирение, проблемы с сердечно-сосудистой системой, рак, диабет второго типа, а также повышение общего уровня смертности", - подчеркнула доцент.

В прошлом году Министерство здравоохранения и социальных служб США указало, что "люди получают пользу как от постоянной активной деятельности, так и от сокращения времени, проведенного в сидячем положении", отметила она. В целом, по данным исследования, до 65% населения смотрят телевизор не менее двух часов каждый день. "Это довольно высокий показатель, и в целом он был стабильным в течение последних 15 лет", - сказала Цао.

Проводимое американцами за компьютером время, однако, увеличивалось за тот же период. Только 43% детей сидели за ним в течение одного часа в день или более в 2001 году, в то время как в 2016 году этот показатель вырос до 56%. Среди подростков он увеличился с 53% до 57%, а среди взрослых - с 29% до 50% в период с 2003 по 2016 год.

"Надеюсь, что это исследование будет полезно для установки общенациональной достижимой цели в борьбе с малоподвижным образом жизни, поскольку мы уже знаем, что долгое пребывание в сидячем положении вредно для здоровья", - сказала Инь Цао.

Группа ученых проанализировала данные общенационального опроса о состоянии здоровья и питании, в котором приняли участие 52 тыс. американцев - 10,4 тыс. детей, 9,6 тыс. подростков и 32 тыс. взрослых в период с 2001 по 2016 год.

Мнение эксперта

Телеканал CNN приводит мнение профессора Центра биомедицинских исследований Университета штата Луизиана Питера Кацмарзика, который считает, что ценность исследования заключается в том, что оно демонстрирует изменение тенденции во времени. Кацмарзик, который не принимал участия в научном труде, подчеркнул, что в работе указываются важные различия между демографическими группами. "Например, проведенное в сидячем положении время было больше у мужчин, афроамериканцев, а также у подростков и взрослых с избыточным весом или с ожирением", - сказал профессор.

Хотя все возрастные категории должны быть более активными и бороться с малоподвижным образом жизни, "крайне важно ограничить время, проведенное в сидячем положении людям, которые подвергаются наибольшему риску" в плане хронических заболеваний, призвал он.

Отдельное исследование, опубликованное на этой неделе в журнале Американского колледжа кардиологов, показало, что физическая активность компенсирует негативный эффект от сидячего образа жизни, который приводит, в частности к повышению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В этой научной работе приняли участие около 150 тыс. человек в возрасте 45 лет и старше.

Необязательно тренироваться часами

Как передает CNN, доцент Колумбийского университета Кит Диас назвал доклад очень важным. "В значительной степени мы как страна все больше времени проводим в сидячем положении, и одним из основных факторов, способствующих популяризации малоподвижного образа жизни, является компьютер", - сказал Диас, который также не участвовал в работе. "Меня поразило, что 62% детей смотрят телевизор по два и более часа в день, - сказал он. - И к тому же они часто сидят за компьютером".

"Как родитель, хочу добавить, что такая форма поведения проявляется на раннем этапе развития, в детстве, и, вероятно, мы должны начать бороться с ней заблаговременно, если собираемся разорвать этот порочный круг", - отметил эксперт.

"Если вместо того, чтобы посидеть полчаса за компьютером, 30 минут потратить на простую прогулку, то риск преждевременной смерти снижается на 17%, - пояснил Диас, - а если заняться чем-нибудь более активным, то вы снизите это риск на 35%".

По его словам, "непродолжительные всплески активности, в достаточном количестве в течение дня, могут компенсировать для организма время, проведенное в сидячем положении".

"Чтобы бороться с малоподвижным образом жизни, не нужно ходить в спортзал и часами тренироваться, - заключил эксперт. - Встаньте с дивана или с офисного кресла, сделайте небольшой перерыв, пройдитесь, - заключил Диас. - Это не должно быть сложно. Это не должно быть трудно. Это не должно быть долго".

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