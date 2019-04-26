Император Японии в последний раз показался на публике перед отречением

Император Японии Акихито и императрица Митико в последний раз официально показались в пятницу на публике в качестве царствующей четы перед предстоящим 30 апреля отречением монарха от престола. Они приняли участие в состоявшейся в Токио церемонии награждения активистов защиты окружающей среды и ученых, достигших серьезных результатов в изучении живой природы, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как сообщил телеканал NHK, теперь 85-летний император и 84-летняя императрица до конца месяца будут отдыхать в своем дворцовом комплексе в центре Токио. 30 апреля они примут там участие в официальной церемонии отречения от престола.

На ней в присутствии руководителей трех ветвей власти - правительства, парламента и Верховного суда - император произнесет прощальную речь. Ожидается, что на церемонии от имени жителей Японии выступит также премьер-министр Синдзо Абэ.

На следующий день - 1 мая - в Токио состоится официальная церемония вступления на престол 59-летнего старшего сына Акихито, нынешнего наследного принца Нарухито. В то же время основные мероприятия по этому поводу запланированы на октябрь.

Император Акихито заявил о намерении уйти на покой в связи с преклонным возрастом летом 2016 года. Законодательство требует от японского монарха находиться на престоле пожизненно. Однако пожелание Акихито вызвало волну сочувствия, и специально для него парламент принял особый одноразовый закон, разрешающий отречение в качестве исключения.

Император в Японии выполняет только церемониальные функции, он имеет статус символа государства и единства народа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.