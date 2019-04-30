На Гавайях три человека погибли при падении вертолета

Три человека погибли в результате падения вертолета на оживленную улицу в городе Каилуа на Гавайях, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Уточняется, что вертолет потерял управление и после падения загорелся. Случайные свидетели произошедшего при помощи садовых шлангов пытались потушить пламя, им удалось извлечь по меньшей мере одного человека из горящего воздушного судна.

"Соседи прилагали героические усилия, пытаясь потушить огонь, а также стараясь извлечь пострадавших из горящего воздушного судна", - передает портал слова представителя департамента по чрезвычайным ситуациям Шейн Энрайт. Также она подтвердила, что смерть всех трех жертв была констатирована на месте происшествия.

Сообщается, что в результате падения вертолета разлетелись обломки, был сильно поврежден автомобиль.

Кроме того, портал приводит слова компании Novictor, которой принадлежал вертолет. Организация тесно сотрудничает с американскими авиационными властями в проведении расследования. В компании выразили соболезнования и заверили, что "безопасность и благополучие…персонала и пассажиров" являются главными её приоритетами.

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