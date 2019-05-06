Один из "ложных" гравитационных сигналов был порожден черными дырами

Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO обнаружили два новых всплеска гравитационных волн за минувшие выходные. Один из них был зафиксирован еще в середине апреля, однако изначально ученые посчитали его ложным срабатыванием детекторов, что было ошибкой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы повторно проанализировали данные, собранные во время события S190421ar. Новые расчеты показывают, что этот всплеск был порожден парой черных дыр с вероятностью в 97%. Источник сигнала, скорее всего, находился на расстоянии в 5,3 миллиарда световых лет от Земли", — отмечает Эрик Кацувунидис (Erik Katsavounidis) из MIT.

Сегодня на Земле существует две установки, способные улавливать гравитационные волны. Первая из них, детектор LIGO была построена в 2002 году по проектам и планам, которые были разработаны Кипом Торном, Райнером Вайссом и Рональдом Древером в конце 80 годов прошлого века.

На первой стадии своей работы ему не удалось обнаружить "эйнштейновские" колебания пространства-времени, однако в сентябре 2015 года, фактически сразу после включения обновленного LIGO, ученые обнаружили всплеск гравитационных волн, порожденных сливающимися черными дырами общей массой в 53 Солнца.



Вторая гравитационная обсерватория, ViRGO, была построена чуть позже, чем ее американский "кузен". Она начала работу в июне 2003 года и долгое время уступала LIGO в чувствительности и времени ведения наблюдений. После глубокой модернизации, проведенной в 2011 году, она приблизилась к текущему уровню чувствительности LIGO и начала вести с ним совместные наблюдения в конце лета 2017 года.

После этого оба детектора ушли в очередной длительный отпуск, продлившийся почти полтора года, и пережили еще одну серию обновлений, значительно повысивших их чувствительность и глубину обзора. К примеру, чувствительность ViRGO была повышена примерно в два раза, а объем наблюдаемой Вселенной вырос примерно в восемь раз.

Благодаря этому, всего за четыре недели работы оба гравитационных телескопа обнаружили сразу пять событий – три слияния крупных черных дыр звездной массы и два всплеска, порожденные столкновениями пары нейтронных звезд, а также пульсара и черной дыры.

Помимо этого, ученые получили крайне загадочное "ложное срабатывание" S190421ar, которое одновременно напоминает и слияние черных дыр, и следствие работы каких-то процессов на Земле. С самого начала научные команды LIGO и VIRGO склонялись в сторону первого варианта, однако данные говорили об обратном – вероятность "земного" происхождения сигнала была близкой к 100%.

Повторный анализ данных, который провели специалисты из MIT при помощи более точных алгоритмов, подтвердили подозрения ученых. Как оказалось, эта вспышка "эйнштейновских" волн была порождена черными дырами и не была ложным срабатыванием детекторов.



Вдобавок, на минувших выходных, 3 мая, LIGO и VIRGO поймали гравитационное "эхо" от пока самого близкого к Земле слияния двух черных дыр. Оно произошло на расстоянии в 1,2 миллиарда световых лет в созвездии Золотой рыбки или Скульптора.

Как и во всех прошлых случаях, ученые не зафиксировали никаких вспышек света, связанных с этим слиянием, что в очередной раз подтвердило теорию относительности и другие современные представления о том, что происходит при столкновениях черных дыр.

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