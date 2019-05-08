В Японии двое детей погибли при наезде автомобиля на колонну дошкольников

8 мая 2019 10:40 (UTC+04:00)

Двое детей погибли после того, как утром в среду автомобиль в японском городе Оцу врезался в колонну дошкольников 2-3 лет, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что четыре ребенка находятся без сознания в тяжелом состоянии.
Как сообщает агентство, двое из них – мальчик и девочка 2-х лет погибли.

Утром в среду автомобиль врезался в колонну детей, они находились на прогулке. В результате столкновения 13 детей и два воспитателя направлены в больницы. На месте ДТП арестованы две женщины – водитель и пассажир врезавшегося в колонну детей автомобиля. Причины происшествия выясняются.

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