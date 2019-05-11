В Чечне произошел взрыв на газовой заправке

11 мая 2019 00:06 (UTC+04:00)

Пожар на газовой заправке стал причиной взрыва в Чечне. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"На окраине Ножай-Юрта горит газовая автозаправка. По предварительной информации, одна цистерна с газом взорвалась до прибытия пожарных подразделений, вторая выгорает", - сказал собеседник агентства.

Данных о пострадавших нет. По информации МЧС, жилые дома находятся в 400-500 м от заправки. Пожар тушат по второму, повышенному, номеру сложности.

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