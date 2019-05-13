На заводе в Южной Корее произошел взрыв

Один человек погиб, трое пострадали в результате взрыва на заводе по производству деталей для мобильных телефонов в Южной Корее в понедельник. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По их данным, инцидент произошел в городе Чечхон (провинция Чхунчхон-Пукто), около 170 км к юго-востоку от Сеула. Взрыв на конвейере вызвал возгорание, примерно через десять минут после начала пожара он был локализован.

Полиция и пожарная служба устанавливают причину происшествия.

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