НАСА "отправит" добровольцев на Марс вместе с новым марсоходом

22 мая 2019 12:59 (UTC+04:00)

Любой человек, посетивший сайт НАСА и заполнивший там заявку, сможет отправить на Марс табличку со своим именем, которая будет установлена на борт ровера "Марс-2020". Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы приближаемся к запуску этой исторической марсианской миссии, и поэтому мы хотели бы дать всем возможность поучаствовать в путешествии в неизведанное. Для нас наступает самое интересное время - мы готовы получить ответы на самые важные вопросы, касающиеся Марса и происхождения жизни в целом", — заявил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения НАСА.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, НАСА объявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году. По текущим планам агентства, он осуществит посадку в кратере Йезеро на экваторе планеты в феврале 2021 года.

Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity - он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.

Из-за проблем внешнеполитического характера этот марсоход, в отличие от двух других марсианских миссий НАСА, Curiosity и зонда Mars-Odyssey, не будет оснащен российским детектором воды NORD, который разрабатывался для этого ровера в ИКИ РАН группой Игоря Митрофанова.

С другой стороны, на борту "Марса-2020", пока не получившего официальное имя, будет установлен микрофон, что позволит нам впервые "услышать" звуки Марса, если запуск аппарат НАСА не будет отложен и он успеет сесть на его поверхность раньше российско-европейской миссии "Экзомарс".
Главной технической новацией пятого ровера НАСА станет небольшой дрон-вертолет, который будет помогать "большому брату" искать наиболее оптимальные зоны для поиска потенциальных следов жизни на поверхности четвертой планеты Солнечной системы.

Этот летательный аппарат уже был успешно собран и протестирован в Лаборатории реактивного движения НАСА в условиях, подобным тем, которые царят на Марсе, в том числе и при схожем уровне гравитации. Как надеются ученые, им удастся повторить подвиг братьев Райтов и стать первыми создателями "инопланетного" летающего аппарата через 118 лет после их первого полета.

Помимо вертолета, "Марс-2020" доставит на красную планету еще один груз – миниатюрную кремниевую табличку с именами посетителей сайта НАСА, заполнивших заявку. Аналогичные "памятники" были установлены на борту еще одной марсианской миссии, посадочной платформы InSight, а также зондов New Horizons и Parker Solar Probe, изучающих самые далекие окраины и центр Солнечной системы.

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