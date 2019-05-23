МИД Великобритании опроверг информацию о скорой отставке Терезы Мэй

23 мая 2019 14:40 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет оставаться на своем посту к моменту государственного визита в страну президента США Дональда Трампа, намеченного на начало июня. Об этом, как информировал в эфире телеканал Sky News, заявил в четверг глава британского МИД Джереми Хант, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Тереза Мэй примет его в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно", - цитирует телеканал слова министра.

Газета The Times в четверг сообщила со ссылкой на источники в кабинете министров, что Мэй объявит о своей отставке 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из Евросоюза. По данным издания, британский премьер может объявить об уходе со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, объединяющего рядовых парламентариев-тори и определяющего вопросы выбора или смены лидера партии. Однако ряд других СМИ предполагает, что Мэй может назвать в пятницу лишь будущую дату своей отставки и не станет объявлять о немедленном уходе с постов премьера и лидера тори.

Дональд Трамп должен прибыть в Великобританию с государственным визитом по приглашению королевы Елизаветы II 3-5 июня. В июле прошлого года глава американской администрации уже посещал Соединенное Королевство с рабочим визитом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Times: Мэй объявит об отставке 24 мая на фоне разногласий с правительством по Brexit
Европа 02:43
Британская оппозиция потребовала внеочередных выборов
Европа 01:57
Лидер британской палаты общин подала в отставку
Европа 01:44
Мэй пообещала, что билль о Brexit опубликуют 24 мая
Европа 22 мая 20:31
В Великобритании оператор Vodafone отменил предзаказы на смартфоны Huawei 5G
В мире 22 мая 17:18
В Лондоне состоится заседание азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
Энергетика 21 мая 10:15
Лента новостей
Умерла детская писательница Джудит Керр
В мире 15:42
В связи с финалом Лиги Европы УЕФА в Баку проезд на поездах в некоторых направлениях будет бесплатным
Общество 15:40
SOCAR: В Бакинский НПЗ планируется импортировать 110 тыс. тонн бензина АИ-92
Энергетика 15:38
Moody's : период высоких цен на нефть не будет длительным
Экономика 15:34
Facebook изменил систему выплат сотрудникам, продающим политическую рекламу
В мире 15:30
В азербайджанском селе Ивановка отметили 90-летие Василия Шукшина (ФОТО)
Социум 15:23
В Конгрессе США прошел специальный брифинг по Транскаспийскому региону (ФОТО)
Политика 15:20
При поддержке Kapital Bank завершился проект «Made in Azerbaijan – 4»
Бизнес 15:18
В этом году у выпускников азербайджанских колледжей больше шансов поступить в вузы
Общество 15:13