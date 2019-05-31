Трамп принял предложение Эрдогана по С-400

31 мая 2019 18:24 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложение турецкого лидера Тайипа Эрдогана создать совместную рабочую группу в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NTV.

"Трамп позитивно отнесся к предложению Эрдогана по созданию рабочей группы по С-400", - цитирует телеканал источник.

В среду Эрдоган в очередной раз предложил Трампу создать совместную рабочую группу по С-400, от покупки которых Вашингтон отговаривает Анкару. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

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