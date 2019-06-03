Чемпион UFC Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку. Об этом ТАСС сообщил отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как ранее заявил отец спортсмена, командой бойца рассматриваются несколько вариантов соперников, в их числе - ирландец Конор Макгрегор и американец Тони Фергюсон.

"Хабиб уже начал подготовку, он провел хорошую физическую работу. Что касается поездки в США, то пока этот вопрос не решен. Ему нужно порядка 45 дней на подготовку там", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее отмечалось, что следующий поединок Нурмагомедова пройдет на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября. Всего на счету российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

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