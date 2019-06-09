Министры G20 подтвердили необходимость проведения реформы ВТО

Участники министерской встречи стран "двадцатки" по вопросам торговли и цифровой экономики, которая в воскресенье завершилась в академическом городке Цукуба, сошлись во мнении о необходимости проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующая позиция была обозначена в распространенном по итогам заседания совместном коммюнике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стороны в очередной раз подчеркнули, что ВТО нуждается в реформировании, и выразили готовность предметно обсудить этот вопрос в ходе предстоящего саммит G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке. В то же время, как сообщило агентство Киодо, участники встречи не смогли прийти к единому мнению по поводу проблемы перепроизводства стали. Отмечается, что твердую позицию по этому поводу занял, в частности, Китай.

В тексте документа также подчеркивается "важность свободной и честной торговли", однако не упоминается необходимость противодействия политике протекционизма. Соответствующая формулировка находилось в предварительном варианте совместного коммюнике.

Двухдневная встреча министров G20 по вопросам торговли и цифровой экономики проводилась в Цукубе. Российская сторона была представлена на ней главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым. По итогам первого дня заседания участники встречи договорились о международных правилах применения технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта. В частности, стороны подчеркнули важность ответственного подхода к разработке и использованию соответствующих технологий, который бы гарантировал стабильность и безопасность в ходе всего цикла их применения.

Страны G20 уже несколько последних лет выступают за необходимость реформирования ВТО. Руководство всемирной организации также выражало готовность выслушать конкретные предложения "двадцатки" по этому вопросу.

Япония впервые председательствует в "двадцатке". В течение года в разных городах страны пройдет ряд министерских встреч. Саммит G20 состоится 28 и 29 июня в Осаке.

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