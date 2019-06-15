Генсек ЛАГ приедет в Судан на переговоры с военными и оппозицией

15 июня 2019 21:51 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в воскресенье приедет в Хартум, чтобы провести переговоры с правящим переходным военным советом Судана, основным оппозиционным объединением "Силы за свободу и перемены" и представителями политических партий, сообщил в субботу официальный представитель генсека ЛАГ Махмуд Афифи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Решено, что генеральный секретарь нанесет важный визит в Судан завтра, в воскресенье, 16 июня", - говорится в сообщении Афифи.

По его информации, Абуль Гейт планирует встречи с главой военного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а также с рядом руководителей "Сил за свободу и перемены" и представителями политических объединений.

Как отметили в аппарате ЛАГ, Абуль Гейт намерен обратить внимание суданцев на "ключевую роль следования ими мирного пути для демократического политического перехода в Судане и необходимости избегать всего, что может привести к обострению или эскалации ситуации. Он планирует заявить о поддержке арабскими странами безопасности, стабильности и национального единства Судана.

Ранее сообщалось, что помощник государственного секретаря США по африканским делам Тибор Наджи находился с рабочей поездкой в суданской столице, где провел переговоры с руководством правящего в стране Переходного военного совета. Кроме того, с посреднической миссией в Хартум приезжали представители Эфиопии и Африканского союза.

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