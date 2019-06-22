Деми Мур сыграет в сериале "О дивный новый мир" по роману Олдоса Хаксли

Американская актриса Деми Мур сыграет в сериале "О дивный новый мир" (Brave New World) по одноименному роману английского писателя Олдоса Хаксли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Variety.

Актриса исполнит роль Линды - смелойи трудолюбивой матери главного героя Джона (Олден Эренрайк).

Действие сериала-антиутопии разворачивается в Лондоне будущего, в котором люди достигли мира и стабильности, запретив моногамию, неприкосновенность частной жизни, деньги, семью и изучение истории.

Проект станет ремейком культового фильма 1998 года, который сняли Лесли Либмен и Ларри Уильямс. Выход сериала запланировал на февраль 2020 года.

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