Бразильские археологи открыли новый вид динозавра

27 июня 2019 11:26 (UTC+04:00)

Бразильские археологи сообщили об открытии неизвестного ранее вида динозавра, обитавшего на юге крупнейшей латиноамериканской республики. Останки древней рептилии обнаружены при раскопках палеонтологического памятника Крузейру-ду-Уэсти в штате Парана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это невероятное открытие, поскольку речь идет о первом динозавре, обнаруженном в нашем штате. Кроме того, мы редко наталкиваемся на останки хищных ящеров в хорошо сохранившемся состоянии", - приводит телеканал Globo слова президента Бразильского палеонтологического общества Ренато Пирани Гиларди. "Если раньше считалось, что в нашем регионе, в отличие от Северной Америки и Европы, динозавров не было, то теперь понятно, что нам только предстоит их найти", - полагает он.

Отличительной чертой нового вида ящера, получившего название Vespersaurus paranaensis, является уникальное строение задних опорных конечностей. По мнению ученых, работавших над воссозданием облика хищника, он передвигался опираясь буквально на один мощный палец ноги, в то время как остальные, также с длинными острыми когтями, использовал для охоты. Размеры бразильского динозавра, населявшего регион около 90 млн лет назад, были достаточно скромными: длина не превышала 1,5 метра, высота - 80 см, а вес - 15 кг.

Первые останки рептилии этого вида были обнаружены еще в 70-х годах прошлого века, однако их изучение началось сравнительно недавно, и сперва из-за легкого костного каркаса их ошибочно отнесли к птерозаврам - летающим ящерам мезозойской эры. Последующие находки и их более углубленное изучение позволило коллективу археологов из университетов штатов Парана и Сан-Паулу совместно со специалистами из палеонтологического музея Крузейру-ду-Уэсти, исправить ошибку коллег.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет
В мире 26 июня 14:14
В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
Другие страны 26 июня 04:27
Аэропорты Бразилии передадут в частные руки
Другие страны 25 июня 08:49
Сборная Бразилии разгромила команду Перу и вышла в плей-офф Кубка Америки по футболу
Спорт 23 июня 02:48
Старт испытаний гиперзвуковой ракеты США отодвинули на конец 2020 года
Другие страны 20 июня 09:59
Медики из США научили умные колонки "слышать" сердечные приступы
Другие страны 19 июня 15:42
Лента новостей
В Грузии выросли доходы от зарубежного туризма
Туризм 12:08
В Азербайджане существуют все условия для приема российских туристов - бюро
Туризм 12:01
На востоке Турции будет построена новая автомобильная дорога
Бизнес 11:59
Началась регистрация бакалавров, поступивших в магистратуру вузов Азербайджана
Общество 11:56
Азербайджанская Crispa Snacks расширит географию экспорта своей продукции
Бизнес 11:54
Меркель вновь почувствовала недомогание во время протокольного мероприятия
Европа 11:54
Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани в 2020 году
Другие страны 11:48
В Азербайджане создана еще одна структура в сфере туризма
Туризм 11:47
На II Евроиграх в Минске начинаются выступления женщин-борцов
Общество 11:42