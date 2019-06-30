Ким Чен Ын и Трамп завершили переговоры

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в Доме свободы в пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Прямую трансляцию ведет южнокорейское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лидер КНДР прошел пешком несколько десятков метров до границы. Американский президент проследовал вместе с ним, их сопровождал лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Политики обменялись рукопожатиями. Затем Ким Чен Ын переступил границу, вернувшись на территорию КНДР.

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