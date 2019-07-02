США решительно осудили атаку талибов в Кабуле

США решительно осудили атаку в столице Афганистана, совершенную радикальным движением "Талибан", которая произошла в понедельник недалеко от логистического центра министерства обороны, заявили в Белом доме, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают чудовищное террористическое нападение, совершенное талибами, в результате которого афганские гражданские лица и сотрудники служб безопасности были убиты и получили серьезные ранения… Это наглое нападение демонстрирует бессердечное пренебрежение талибов к своим собратьям-афганцам, которые неоднократно заявляли о настоятельной необходимости мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.

Сильный взрыв произошел 1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва несколько нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, в том числе 26 детей и пять женщин.

МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.

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