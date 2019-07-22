В США два самолета столкнулись в аэропорту

22 июля 2019 02:04 (UTC+04:00)

Два самолета авиакомпании Southwest Airlines столкнулись во время буксировки в международном аэропорту города Нашвилл в американском штате Теннесси, сообщает телеканал WSMV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, инцидент произошел вечером в субботу, один из самолетов задел крыло второго воздушного судна.

В результате инцидента никто не пострадал. После столкновения оба самолета временно сняли с полетов для техосмотра.

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