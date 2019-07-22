МИД Кувейта: эскалация в Ормузском проливе может создать угрозу для судоходства в регионе

22 июля 2019 03:10 (UTC+04:00)

МИД Кувейта считает, что эскалация ситуации в Ормузском проливе может поставить под угрозу безопасность мореплавания в регионе. Об этом в воскресенье сообщило кувейтское информагентство KUNA со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кувейт с глубокой озабоченностью следит за событиями в регионе после захвата британского нефтяного танкера и подчеркивает, что подобные действия могут привести к эскалации и напряженности и создать прямую угрозу безопасности мореплавания", - цитирует агентство заявление источника в дипведомстве Кувейта.

Высокопоставленный представитель МИД также призвал международное сообщество активизировать дипломатические усилия, чтобы сдержать рост напряженности и гарантировать, что все стороны соблюдают международное морское право и проявляют сдержанность.

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